Матч за выход в топ-24: верят ли букмекеры в победу 'Шахтера' над 'Боруссией'

В среду, 29 января, донецкий "Шахтер" сыграет с "Боруссией" в решающем, восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25. Букмекеры не на стороне дончан – на победу "Шахтера" ставят 6:30, на дортмундский клуб – 1:42, ничья – 5:70.

Видео дня

Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" – "Шахтер".

"Шахтер" занимает 27-е место в турнирной таблице Лиги из 7 очков. Для поднятия в топ-24 им не хватает как минимум еще 3, поэтому победа над "Боруссией" обязательно должна быть. В противном случае остальные не будут иметь значения. К тому же у команды Мариано Пушича крайне плохая разница голов - -6, тогда как у прямых конкурентов за топ-24, имеющих по 10 очков - "Штутгарта" (-1), "Спортинга (+1), "ПСЖ" (+ 2) и "Бенфики" (+2). То есть побеждать "Боруссию" необходимо с разницей в 5-6 мячей. И даже в таком случае будет многое зависеть от матчей соперников.

Против финалиста Лиги чемпионов "горняки" встретятся уже в пятый раз. Только в одном из четырех предыдущих поединков действующие чемпионы Украины не проигрывали – в феврале 2013 сыграли вничью 2:2 в домашней игре. Состав команды: Дмитрий Потрошитель, Иракли Азаров, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Винисиус Тобиас, Дмитрий Крыськив, Кевин, Георгий Судааков, Марлон Гомес, Александр Зубков, Педриньо. Главный тренер: Майк Тульберг.

Стартовый состав "Боруссии": Грегор Кобель, Юлиан Риерсон, Эмре Джан, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Максимильян Байер, Джейми Байно-Гиттенс, Карим Адееми, Серху Гирасси.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 7-м туре группового этапа Лиги Европы украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик разбил в кровь лицо защитника АЗ Ваутера Гуса. За нарушение игрок получил желтую карточку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!