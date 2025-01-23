Мэдисон Киз или Ига Швентек: у кого большие шансы пройти в финал Australian Open

Американка Мэдисон Киз и полячка Ига Швентек сойдутся на корте в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Букмекеры считают, что в финал пройдет Швентек – она в хорошей физической форме, сильна, опытна, а также на 6 лет младше соперницы.

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Ранее между участницами прошло 5 матчей – Швентек, вторая ракетка мира, победила в четырех из них. Всего в минувшем сезоне она провела 73 матча, из которых 64 привели к победе. В частности, она выиграла титулы на Ролан Гарросе, соревнованиях в Риме, Мадриде, Индиан-Уэллсе, Дохе, а также серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Australian Open тоже складывается для Иги отлично – в четвертьфинале она переиграла американку Эмму Наварро (6/1,6/2).

Мэдисон Киз провела в 2024 году 36 игр, из них 24 завершились ее победой. Она забрала кубок на состязаниях в Страсбурге, а также вышла в полуфинал на чемпионатах в Истбурне, Мадриде, а также в четвертьфинал на соревнованиях в Риме. На мэйджоре в Австралии Мэдисон обошла украинку Элину Свитолину (3/6,6/3,6/4) в четвертьфинале. В рейтинге WTA у Киз 14 позиция.

Учитывая сложившиеся обстоятельства букмекеры ставят на победу Киз – 4,44, на победу Швентек – 1,21.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что шесть украинских теннисисток завершили выступления на Australian Open, не сумев дойти до решающих стадий турнира. Спортсменки выступали как в одиночном, так и в парном разрядах, но их путь завершился на разных этапах.

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