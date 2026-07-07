Месси или Салах? Аргентина сразится с Египтом: кто выйдет в 1/4 финала ЧМ-2026. Прогноз

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют сборные Аргентины и Египта. По мнению букмекеров, фаворитом на выход в следующий этап являются южноамериканцы. Для них действует коэффициент 1.14 тогда как для европейцев – 5.75.

В то же время, по данным vbet, на то, что победитель определится не в основное, а в дополнительное время, действует коэффициент 6.30. А на то, что этого не произойдет – 1.085.

На то, что победитель определится в серии пенальти, действует коэффициент 6.50. А на то, что этого не произойдет – 1.08.

Таким образом, букмекеры склоняются к тому, что одна из команд одержит победу в основное время игры.

Начало матча – 7 июля в 19:00 по Киеву.

В 1/8 финала Аргентина вышла, победив в предыдущем раунде Кабо-Верде со счетом 3:2. В группе J же команда заняла 1 место, набрав 9 очков, забив 8 и пропустив 1 гол. Эта команда:

победила Алжир – 3:0;

выиграла у Австрии 2:0;

одержала победу над Иорданией – 3:1.

Египет в 1/16 финала Египет по пенальти победил Австралию – 1:1 (4:2). А в своей группе G занял 2 место, набрав 5 очков, забив 5 и пропустив 3 гола. Эта команда:

сыграла вничью с Бельгией – 1:1;

победила Новую Зеландию – 3:1;

расписала мировую с Ираном – 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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