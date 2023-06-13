Металлурги Украины в 2023 году сократили выручку от экспорта черных металлов более чем на 60%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 60,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1 млрд 136,465 млн долларов.

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Об этом сообщает "Минпром".

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ДМС), на черные металлы за этот период пришлось 6,91% от общего объема поступлений от экспорта товаров против 14,8% за январь-май-2022.

При этом Украина за пять месяцев текущего года увеличила импорт аналогичной продукции на 46,3% - до $485,619 млн. В мае ввезено продукции на $124,560 млн.

Как сообщалось, метпредприятия Украины за январь-апрель 2023 года сократили поступления от экспорта черных металлов в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $823,406 млн. Кроме того, в 2022 году Украина сократила экспорт метизов на 18,6% – до $1 млрд 52,512 млн. Импорт метизов за год упал на 42,9% - до $643,162 млн.

Ранее исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что ключевым фактором в восстановлении украинской промышленности является разблокирование работы морских портов, что расширит возможности экспорта сырья. От этого зависят также доходы бюджета: из-за блокирования портов Украина теряет $170 миллионов каждый день.

В свою очередь первый заместитель председателя правления ЧАО "Полтавский ГОК", входящий в состав группы компаний Ferrexpo, Дмитрий Спатар заявил, что из-за блокирования морских портов логистические цепочки нарушились, а стоимость доставки кое-где выросла в несколько раз. Открытие же портов позволит предприятиям в течение месяца возобновить экспорт и полную работу предприятий.