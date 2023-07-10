'Метинвест' будет взимать с России ущерб не только за Мариуполь, но и за оккупированный Донбасс, – Рыженков

Компания Метинвест планирует привлечь Россию к ответственности за ущерб, причиненный не только во время полномасштабного вторжения, но и во время оккупации Донбасса в 2014 году.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"В 2014 году Россия не признавала, что это она пришла в Донбасс. Она признавала то, что пришла в Крым, поэтому наша сестринская компания ДТЭК судилась именно с российской федерацией из-за национализации своих активов в Крыму, но в Донбассе это было сделать невозможно. Потому что позицией россии было "их там нет", что все это какой-то условный "народ Донбасса". А сейчас все маски сорваны, и мы понимаем, что это чисто россия. И сама россия признает, что это она. Поэтому сейчас мы имеем полное право взимать ущерб, который она нанесла в Донбассе, так же как и то, что она нанесла в Мариуполе или в Авдеевке и так далее", - пояснил Рыженков.

Он отметил: сегодня нет разницы между оккупированной частью Донецкой, Луганской области, оккупированным Крымом и другими областями Украины. Всюду, куда приходит россия, она оккупирует украинские земли и несет ответственность за все, что там происходит.

"Компания Метинвест документирует все убытки, которые она терпит от российской агрессии, и подает это в Европейский суд по правам человека. Так мы пытаемся привлечь к ответственности российскую федерацию и компенсировать убытки", - резюмировал Рыженков.

Он также заверил, что в настоящее время компания перестроилась на военные рельсы, она готова к новым вызовам, и сможет выдержать затяжную войну – так же, как и вся Украина.

"Почти всегда с 2014 года мы жили в кризисе, мы знаем, как с этим работать, и можем жить долго. Да, это неприятно. Да, это будет сложно, но я думаю, что мы можем выдержать. Если кто-то думает, что Украина не готова к длительной войне, так я считаю, что это не так", - резюмировал Рыженков.

Как известно, 16 предприятий группы "Метинвест" Рината Ахметова подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России: они требуют привлечения ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам Группы, и справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией. В июне прошлого года аналогичный иск подал Ринат Ахметов. Деньги, полученные от РФ, будут вложены в послевоенное восстановление Украины.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт". За первый квартал 2023 года Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.