'Метинвест' несмотря на войну сумел погасить все долговые обязательства 2023 года

Metinvest BV, материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний Метинвест сегодня объявила о финальной выплате по обязательствам по облигациям со сроком погашения в 2023 году в установленный срок и в полном объеме, несмотря на значительное влияние войны на бизнес Группы.

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"Погашение Метинвестом облигаций 2023 года является значительным достижением в условиях войны и важным событием для корпоративных эмитентов, связанных с Украиной. Несмотря на сложные условия, Группа продемонстрировала непоколебимость своих обязательств перед владельцами облигаций. Этот шаг свидетельствует о надежности Метинвеста и серьезный подход Группы к управлению обязательствами. Кроме того, успешное уменьшение долговой нагрузки позволит улучшить финансовую гибкость Метинвеста в условиях непредсказуемости войны путем снижения значительных выплат по долгу до 2025 года", - отметил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Напомним, Метинвест понес серьезные потери из-за войны. Некоторые активы были частично или полностью уничтожены, в частности, Азовсталь и ММК имени Ильича, которые в 2021 году произвели около 8,6 млн тонн стали. Из-за блокады морских портов предприятия не могут доставить свою продукцию заказчикам.

Как ранее сообщалось, украинский бизнесмен и акционер Метинвест Ринат Ахметов подал в ЕСПЧ иск против России с требованием компенсации всех убытков в результате полномасштабного вторжения, в том числе уничтожения комбината "Азовсталь" в Мариуполе, ММК имени Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще " десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики". Деньги, полученные от РФ, будут вложены в послевоенное восстановление Украины.

С 24 февраля 2022 года компания Метинвест направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" Ахметова. https://steelfront.scm.com.ua/ Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.