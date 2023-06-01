'Метинвест' планирует производить в Мариуполе углеродно-нейтральную сталь: покупателей ищут в Швеции и Австрии

После остановки металлургических предприятий в Мариуполе и Авдеевке и разрыва установившихся технологических и логистических цепей компании Метинвест пришлось полностью перестраивать бизнес. Однако сейчас компания наладила производство и заявила о намерении производить DRI-продукцию (углеродно-нейтральную сталь) на отстроенных заводах в Мариуполе. Покупателей будущей продукции уже ищут – в Швеции, Австрии и Германии.

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Об этом рассказал СЕО Метинвест Юрий Рыженков, попавший в ТОП лучших руководителей военных суток.

"Черноморские порты, через которые компания экспортировала продукцию, заблокировали россияне. Так что Метинвест выстроил новую логистику с нуля — ныне большая часть перевозок в Европу осуществляется по железной дороге, а также через порты Румынии и Польши. Также компания позаботилась о наличии альтернативных источников электроэнергии", - указывает издание dsnews.

Сейчас компания готова поставлять сталь для восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья. А после освобождения Мариуполя Метинвест мечтает восстановить там металлургические комбинаты, построив производство углеродно-нейтральной стали, которая даст новый толчок для развития украинской металлургии.

"То, что Метинвест способен производить DRI-продукцию и может увеличить ее объем, открывает для нас новые европейские рынки. Сейчас мы ищем клиентов – в Швеции, Германии и Австрии, куда раньше не снабжали железорудную продукцию", — рассказал Рыженков.

В то же время он отметил: одним из самых главных факторов, который поможет возобновить работу горно-металлургического комплекса, а значит и экономики страны, является открытие украинских портов для экспорта. Это создаст условия для быстрого восстановления промышленного производства и ВВП Украины, позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест и обеспечить миллиарды гривен налогов.

Как известно, компания Метинвест Ахметова присоединилась к милитарной инициативе "Стальной фронт", в рамках которой производит стальные изделия для защитников Украины. Самостоятельно и совместно с партнерами компания освоила производство стальных мобильных укрытий, пластин для бронежилетов, противотанковых ежей, минибастионов, жестких элементов защиты для фронтовых автомобилей, полевых печок и саперных кошек.

В то же время, гуманитарная инициатива Группы "Спасаем жизнь" обеспечивает украинцев пищей и предметами первого потребления, медиков — лекарствами и оборудованием, занимается протезированием пострадавших ветеранов ВСУ, сотрудников компании и психологической реабилитацией женщин и детей.

С 24 февраля 2022 г. компания направила на гуманитарную и военную помощь Украине более 3,7 млрд грн, из которых более 1,8 млрд грн — на нужды армии.