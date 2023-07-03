'Метинвест' рассматривает развитие металлургии и использование стали основой обновления Украины

Согласно пресс-релизу горно-металлургической группы "Метинвест", использование стали в строительстве жилья станет основой будущего восстановления страны после войны.

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При этом отмечается со ссылкой на данные правительства, что Россия повредила или уничтожила по меньшей мере 163 тысячи жилых домов. Полномасштабная война принесла значительные разрушения социальной и промышленной инфраструктуры.

В свою очередь власть, общество и бизнес начали дискуссии, цель которых – определить видение и стратегию будущего восстановления страны. В процессе восстановления ключевая роль выпадает крупному бизнесу. Опыт предпринимателей, их экспертиза и доступ к ресурсам позволят ускорить процессы, сделать их более простыми и эффективными.

Одной из технологий, которая может ускорить восстановление и широко используется во всем мире, по мнению экспертов, является строительство зданий из металлического каркаса.

Но в Украине сталь используют преимущественно в возведении нежилых построек. Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", крупнейшим покупателем готовых изделий в 2021 году стала сфера промышленности.

"40% производимой стальной продукции использовала промышленность для возведения заводов и фабрик, 34% – коммерческая и общественная сферы (торговые центры, магазины). Еще 17% приходилось на инженерные сооружения (ЛЭП, ТЭЦ, автомагистрали), 5% – на логистические (склады и хранилища)", – констатируют в группе.

Первопроходцем в использовании металлоконструкций для строительства жилья стал Мариуполь, где работал над проектами один из крупнейших поставщиков розничной металлопродукции на рынок Украины – компания "Метинвест СМЦ". В 2020 году стартовал ее совместный проект с государством и местными властями по строительству дома на 120 квартир по стально-каркасной технологии. Общая стоимость строительства составила около 120 млн грн. Каркас 8-этажного дома заполнялся железобетонными стенами и кирпичом. Проектный срок эксплуатации строения превышает 100 лет.

"Индустриальность изготовленных элементов стального каркаса сокращает сроки строительства, что позволяет быстрее приступить к работе. Кроме того, при таком методе существенно снижаются затраты на организацию строительства здания", – отмечают в Ассоциации "Украинский центр стального строительства".

В Ассоциации добавляют, что при использовании стального каркаса снижаются сезонные риски строительства в зимний период времени, поскольку нет необходимости в дополнительных затратах на проведение работ при минусовых температурах.

Применение металлоконструкций позволяет в целом снизить вес несущих конструкций по сравнению с железобетонным каркасом. Стальная конструкция примерно на 30-60% легче такого же бетонного сооружения.

"Метинвест" направил усилия на создание концепции восстановления страны "Стальная мечта", он включает набор готовых решений для строительства жилья и социальной инфраструктуры, которые можно адаптировать под нужды отдельных общин.

Специалисты "Метинвест-СМЦ" разработали проекты 13 типов зданий из стали, каждый из которых выполнен в нескольких вариантах – с учетом различных условий и обстоятельств. В общей сложности концепция предусматривает более 200 готовых проектов зданий на основе трех предварительно изготовленных стальных элементов: каркаса, модуля и платформы. При таком методе одноэтажный дом можно возвести за два месяца, восьмиэтажный – за девять месяцев, детсад – вдвое быстрее обычного.

Ожидается, что в ближайшие месяцы потребление стали на внутреннем строительном рынке вырастет. Прежде всего, речь идет о сферах восстановления инфраструктуры и жилищного сегмента.