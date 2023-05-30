'Метинвест' стал лидером среди частных компаний по донатам на оборону Украины

Издание NV опубликовало информацию о донатах на оборону Украины от частных компаний за год полномасштабной войны.

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Наиболее щедрым донатором на ВСУ среди частных компаний стал Метинвест Рината Ахметова, чьи пожертвования составляют 3,3 млрд. грн. На втором месте – Roshen с 1,8 млрд грн. Третий – Vodafone – 1,3 млрд грн, на четвертом месте Кернел – 1,1 млрд грн.

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NV направил запрос у 50 крупнейших по обороту частных компаний Украины, а также у 10 крупнейших IT-компаний с вопросом: сколько средств они направили на ВСУ и гуманитарные цели, связанные с войной? Ответ дали 47 компаний, остальные решили не раскрывать такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность и безопасность. Итого эти компании задонатили на более чем 17 млрд грн.