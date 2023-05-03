'Метинвест' уплатил более 2,5 млрд грн налогов в I квартале 2023 года

В I квартале 2023 года группа "Метинвест" перечислила в бюджеты всех уровней в Украине более 2,5 млрд грн налогов и сборов. В частности, за январь – март этого года украинские предприятия "Метинвеста" уплатили около 725 млн грн единого социального взноса, более 649 млн грн налога с доходов физических лиц и около 442 млн грн налога на прибыль.

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Об этом говорится в отчете на сайте компании.

Также значительными источниками наполнения государственного и местных бюджетов Украины стали плата за землю – более 288 млн грн, плата за пользование недрами – около 174 млн грн, и экологический налог – почти 136 млн грн.

"Не в традициях украинцев опускать руки. Поэтому предприятия "Метинвеста" продолжают наполнять бюджет Украины в сверхсложных военных условиях, под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Мы держим строй на экономическом направлении, несмотря на потерю контроля над мариупольскими комбинатами, блокаду портов и другие негативные для отрасли факторы. Ведь понимаем, что бизнес должен работать на победу, а затем и на восстановление Украины. Все как один, потому что страна у нас одна", - заявил СЕО группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2022 году "Метинвест" перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.

Как известно, с 24 февраля 2022 года "Метинвест! направил на помощь Украине более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального фронта" бизнесмена Рината Ахметова.

Компания передала защитникам уже более 1,2 тысячи дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, "Метинвест" передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и скорые, а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн литров горючего.