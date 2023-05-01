'Метинвест' вместе с компаниями из Италии будет поставлять сталь для восстановления Украины, – Рыженков

Группа Метинвест намерена принять участие в послевоенном восстановлении Украины совместно с украинским правительством и итальянским бизнесом. Об этом сообщил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков в ходе состоявшейся 26 апреля в Риме Конференции по восстановлению Украины при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони.

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В ходе дискуссии Денис Шмигаль отметил, что Украина надеется на участие Италии в общих инфраструктурных, логистических, производственных и коммерческих проектах восстановления Украины от последствий войны.

"Сотни итальянских и украинских компаний, бизнесов, ассоциаций, которые сегодня здесь - это сигнал того, что мы имеем общую заинтересованность в проектах восстановления, которые, в частности, сегодня описал Президент Украины. Приглашаем итальянские компании инвестировать в Украину и реализовывать проекты восстановления уже сегодня", – сказал он.

Премьер-министр также добавил, что Украина рассчитывает на 1 млрд евро от итальянского агентства SACE для неотложного финансирования восстановления энергетики, жилья, гуманитарного разминирования, критической и социальной инфраструктуры и поддержки малого и среднего бизнеса.

Юрий Рыженков в свою очередь отметил: Метинвест как потенциальный поставщик стали рассматривает вопросы стратегического партнерства с итальянскими компаниями в Украине. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере транспортной инфраструктуры (дороги, мосты, морские порты), энергетической инфраструктуры (производство и снабжение энергией), социальной инфраструктуры (школы, больницы, другие общественные учреждения).

"Украина потеряла производство рельсов и слябов из-за разрушенных заводов в Мариуполе. С одной стороны, это проблема, поскольку Италия была крупным потребителем украинских слябов. Но с другой — возможность для восстановления Украины, поскольку это самые очевидные сферы, требующие инвестиций. Один из первых проектов. плана восстановления Украины, опубликованного в прошлом году, уже содержит инициативы, в которых итальянский бизнес может принять участие. И именно здесь Метинвест готов сотрудничать с ним для реализации плана восстановления Украины", — подчеркнул Юрий Рыженков.

Метинвест в партнерстве с итальянскими компаниями стремится улучшить технологический уровень металлургического производства в Украине и стать частью процесса зеленой трансформации европейской промышленности.

В своем выступлении на конференции Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что у Украины есть значительный потенциал для развития зеленой металлургии. "От железной руды к литию и другим максимально востребованным миром ресурсам — все это — Украина. От природного газа к титану… Мы можем дать — и дадим! — все это глобальным рынкам. Во многом сможем заместить компании из России —выбравших работу на войну, а не на глобальное развитие", - отметил он.