'Метинвест' вошел в топ-15 лучших работодателей Украины

Редакция издания dsnews.ua подготовила рейтинг лучших работодателей Украины военного времени. Среди критериев, по которым оценивали бизнес – то, как компании адаптировались к военным рискам, как перестроили процессы под производственную целесообразность, как защищают интересы коллектива и какую помощь оказывают работникам. В этот рейтинг вошла и Группа Метинвест.

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Как указывает издание, в рейтинг попали компании с большим штатом, которые предлагают достойные условия труда, интересную и социально значимую работу, строят прочные и доверительные отношения в коллективе, а также помогают работникам, заботятся об их физическом и психологическом здоровье, вкладываются в программы обучение и развитие персонала.

Учитывая требования времени, компании были выделены по следующим показателям: сохранение/увеличение рабочих мест и заработной платы, программы помощи сотрудникам (в частности, военным, переселенцам и их семьям). В ТОП-15 компании расположены по алфавиту.

"Группе Метинвест" удалось удерживать статус одного из крупнейших работодателей. До полномасштабного вторжения 37 тыс. сотрудников работали на предприятиях Метинвеста в Мариуполе и Авдеевке. Усилиями компании было вывезено более 20 тыс. сотрудников и членов их семей. Для вынужденных переселенцев Группа подготовила более 6 тыс. мест временного жилья, снабдила переселенцев продуктами питания и необходимыми вещами. В Запорожье и Каменском создали Центры реабилитации и реинтеграции для консультаций, медицинской и психологической помощи. Предлагались новые рабочие места или при необходимости — переобучение с выплатами стипендий", - указывает издание.

Около 8 тыс. сотрудников Метинвеста пока защищают страну в рядах ВСУ: их группа обеспечивает бронежилетами, касками и зимней амуницией, акцентирует издание.

"Для помощи мирным жителям Метинвест положил начало гуманитарному проекту "Спасаем жизнь", в рамках которого около 500 000 человек получили более 4000 т товаров первой потребности, а больницы Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки и Каменского - медикаменты и оборудование почти на €250 000 Также в рамках инициативы было открыто направление психологической реабилитации для мирных жителей с помощью программы "Несокрушимая мама", а вместе с Protez Hub проект проводит программу по протезированию сотрудников и членов их семей. 13 человек уже получили протезы стоимостью 30 тыс. евро. Также группа потратила 2,5 млн грн на создание первой в Украине онлайн-платформы для специалистов в области протезирования", - отмечают в редакции.

Как известно, с 24 февраля 2022 года Метинвест направил на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн – на нужды армии в рамках "Стального Фронта" бизнесмена Рината Ахметова. Компания передала защитникам уже более 1,2 тысяч дронов: такого количества беспилотников армии не поставляет ни один частный бизнес. Кроме того, Метинвест передал бойцам около 1 700 тепловизоров, 321 автомобиль и "скорые", а для заправки машин предоставлено более 1,1 млн. литров горючего.