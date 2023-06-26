'Метинвест' ввел премии для своих работников в Украине

С 1 июня компания Метинвест ввела дополнительную премию для сотрудников производственных и ремонтных предприятий в Украине. Ее размер может достигать 25% от оклада, а также больше — в зависимости от выполнения коллективом предприятий установленных перед ними командных задач.

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Об этом сообщили на сайте "Метинвеста".

Как сообщили в компании, премии будут выдавать коллективам предприятий в целом, за эффективную командную работу и достижение высоких результатов, несмотря на тяжелые условия, которые сложились в стране из-за полномасштабной войны с Россией. Условия премии будут отличаться в зависимости от сферы деятельности предприятий. Первую командную премию работники производственных и ремонтных предприятий, которые достигнут определенных показателей, смогут получить уже в конце июля.

"Для Метинвеста сотрудники компании всегда остаются на первом месте. Мы понимаем, насколько важно поддержать работников и их семьи во время войны. И мы благодарны каждому за труд и самоотверженность. Уверена, что командная работа и нацеленность на общий результат поможет всем нам достойно пройти этот сверхсложный период", — отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт". За первый квартал 2023 года Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.