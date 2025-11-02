Мигрант выиграл в лотерею $27 млн: счастливчик раскрыл свой секрет

29-летний индийский эмигрант в Объединенных Арабских Эмиратах Анилкумар Болла выиграл в UAE Lottery 100 миллионов дирхамов (более $27,2 млн по актуальному курсу). Этот джекпот стал крупнейшим в истории этой лотереи.

Розыгрыш состоялся 18 октября, а шансы на победу оценивались в 1 к более 8,8 миллиона. Организаторы лотереи сообщили, что счастливчик происходит из южно-индийского штата Керала, а в ОАЭ он перебрался более 1,5 года назад.

Все семь чисел в его билете совпали с семью счастливыми числами в розыгрыше. Причем шесть чисел Анилкумар выбрал случайным образом, но седьмое было для него особенным.

"Я не сделал никакой магии или чего-то подобного, я просто выбрал Easy Pick... Последнее число очень особенное – это месяц рождения моей мамы", – объяснил мужчина.

Благодаря этому он стал первым в истории ОАЭ победителем лотереи, выигравшим джекпот в 100 млн дирхамов. Анилкумар также уточнил, что купил сразу 12 билетов.

"Я был в шоке. Я сидел на диване и просто пытался осознать: да, я выиграл. Я просто думал о том, как мне инвестировать эту сумму, потратить ее правильно", – вспоминает судьбоносный момент счастливчик.

Теперь парень стремится осуществить свои мечты. Прежде всего – красиво отпраздновать свою победу на хорошем курорте или в семизвездочном отеле, а также купить суперкар. Но его самый заветный план – воссоединить семью.

"Я просто хочу привезти свою семью в ОАЭ и наслаждаться жизнью, живя вместе с ними. Мои мама и папа имели очень маленькие мечты, и я хочу осуществить их все и просто заботиться о них", – признался индиец.

Кроме того, мужчина намерен передать часть своего выигрыша на благотворительность. "Я верю, что пожертвование дойдет до людей, которым действительно нужны деньги, и это дает мне глубокое счастье," – объяснил он.

Остальным игрокам он посоветовал продолжать участвовать в лотерее, поскольку "все случается по определенной причине", поэтому однажды удача придет и к ним.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Анилкумар Болла не является единственным мигрантом, выигравшим круглую сумму в лотерею Эмиратов. В сентябре таким же образом ливанец Ахмад Осман Рифаи выиграл значительно меньшую сумму – 100 тыс. дирхамов. Но, когда он рассказал о своем выигрыше, ни семья, ни друзья ему не поверили.

