Минцифры диктует новые правила: операторам игорного бизнеса грозит жесткое наказание

Министерство цифровой трансформации в Украине теперь будет контролировать сферу гемблинга, автоматизирует лицензионные процессы и ужесточит требования к операторам. Компании, которые дважды нарушат правила и получат штраф, рискуют потерять лицензию.

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Об этом сообщило Минцифры. В ближайшее время будут определены технические требования к цифровым системам, с которыми работают операторы букмекерских контор и онлайн-казино.

Это включает стандарты безопасности, защиты данных и прозрачности финансовых операций. Министерство также будет контролировать соответствие компаний лицензионным требованиям и следить за использованием средств, уплаченных представителями игорного бизнеса.

Одним из первых изменений, введенных Минцифрами, станет автоматизация процесса подачи документов для получения лицензий. Ранее операторы посылали большие объемы бумажных документов в КРАИЛ по почте, что затягивало процесс и создавало дополнительные трудности. В будущем весь процесс будет переведен в онлайн-формат, что упростит и ускорит взаимодействие между государством и бизнесом.

Основными требованиями для получения лицензии остаются отсутствие налогового долга, отсутствие связей с Российской Федерацией и безупречная деловая репутация. Эти критерии призваны обеспечить, чтобы на рынке работали только надежные и прозрачные компании, соблюдающие законодательство Украины.

Важной новацией является то, что у Минцифров будет право аннулировать лицензии тех операторов, которые получат по меньшей мере два штрафа за нарушение в своей деятельности. Это решение направлено на усиление дисциплины среди операторов и обеспечение высоких стандартов обслуживания игроков. Таким образом, компании будут мотивированы соблюдать все правила и нормы, чтобы избежать потери лицензии.

Эти изменения являются частью более широкой стратегии правительства по реформированию и совершенствованию регулирования игорного бизнеса в Украине. Передача полномочий от КРАИЛ в Минцифры отражает стремление к цифровизации и повышению эффективности государственного управления в этой сфере. Ожидается, что такие шаги будут способствовать росту доверия общественности к регулятору и обеспечат более прозрачные условия работы игорного бизнеса в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рекордное количество "лудоманов" – почти 8 000 человек уже официально внесены в Реестр лиц, которым ограничен доступ к азартным играм. Попасть в него можно добровольно, подав заявление на самоограничение через обращение родственников или по решению суда, если зависимость приводит к серьезным финансовым и социальным проблемам.

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