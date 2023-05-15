Мир должен приложить усилия, чтобы обеспечить разблокировку морских портов, – Вовк

Пока сложилась парадоксальная ситуация: мир вводит против РФ все больше санкций, но почему-то количество украинских кораблей в море уменьшается, а российских – наоборот, растет. Поэтому международное сообщество должно приложить усилия, чтобы разблокировать украинские порты и обеспечить свободное судоходство в Черном море. Такое убеждение выразил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Видео дня

"Если зерновое соглашение не будет продлено, то де-факто у Украины останется два коридора для экспорта - западные переходы и против Дуная. Этого будет явно недостаточно для обслуживания тех грузопотоков, которые сегодня есть у украинских экспортеров, и которые нужны для того, чтобы экономика работала хотя бы в этих сложных условиях войны", - подчеркнул Вовк.

Он напомнил, что после сокращения экспорта в европейские страны украинской агропродукции нашим аграриям уже и так нужно искать новые рынки сбыта и расширять экспортные мощности. Именно поэтому Украина сейчас нуждается в плане Б, а именно – в полной разблокировке портов.

"Разблокировка портов должна включать целый ряд усилий – например, привлечение военных контингентов для защиты гражданских судов и обеспечение безопасности морских перевозок, осуществление мер по разминированию там, где это нужно. Кроме того, нужно активизировать работу с дипломатическим корпусом, в том числе санкционное давление на россию. Потому что мы видим очень парадоксальную картину: с одной стороны, весь мир говорит о санкциях в отношении страны-агрессора, а если смотреть на цифры, то количество российских судов в Черном море стабильно растет, а количество украинских постоянно падает. Россия увеличила присутствие в черноморском регионе, а украинский экспорт упал почти на 80%. Это ненормальная ситуация, поэтому безусловно нужно искать альтернативные варианты", - резюмировал Вовк.

Как известно, заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков ранее заявил, что зерновое соглашение – лишь временное решение проблемы, и Украина нуждается в полной разблокировке портов. Это решение поможет снизить мировые цены на зерно и продукцию горно-металлургического комплекса, поэтому Украина призывает всех партнеров и международные организации присоединиться к обеспечению свободного судоходства в Черном море.

Ранее Федерация работодателей Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% к ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.