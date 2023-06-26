Мир имеет возможность дожать Россию и разблокировать украинские порты, – Ус

Разблокирование украинских портов для всех видов продукции – вопрос, чрезвычайно важный для нашей экономики, и сейчас мир может этого достичь. Такое убеждение выразил кандидат экономических наук, главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

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"Для Украины очень важно сейчас поступление валюты. За 4 месяца этого года отрицательное сальдо нашего бюджета, превышение импорта над экспортом, составляет 5,5 миллиарда долларов. И если нам удастся распространить реализацию зерновой инициативы на возможность Украины экспортировать другую продукцию, то это будет способствовать нашему экспорта. У нас практически весь экспорт всегда происходил по морю. Другие пути очень дорогие - и они, конечно, ограничивают наши экспортные возможности", - пояснил Ус.

В то же время он подчеркнул: мир имеет рычаги влияния на Россию, однако многое зависит также от Украины и результатов контрнаступления.

"Если Украина добьется успехов, Россия будет в более слабой позиции. И, видя эту слабость, наши партнеры будут активнее продвигать идею обвинения, в том числе в пиратстве, и намекать России, что она будет иметь новые ограничения. Тогда также может быть вариант, по которому Британия зайдет к морю со своими военными лодками под эгидой ООН", - уверен Ус.

Как известно, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это акт пиратства.

В свою очередь вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что Украина нуждается в свободном морском экспорте, и призвал международное сообщество объединиться для разблокирования украинских портов.