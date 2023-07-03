Младший партнер Фирташа, сбежавший из Украины, имеет самую дорогую VIP-квартиру в Киеве за $6 млн

Скандальный украинский предприниматель Юрий Борисов, младший партнер Дмитрия Фирташа, владеет суперэлитной квартирой в Киеве за 6 миллионов долларов США – наверное, самой дорогой в столице Украины. Апартаменты расположены на 13-м этаже жилого комплекса VIP-класса Diamond Hill.

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По данным соцсетей, это пятикомнатная квартира площадью 390 квадратных метра. В ней четыре туалета, три спальни, гостиная, серверная комната, а также система "умный дом".

Можно предположить, что недвижимость записана на подставное лицо. Ведь Борисов даже не находится в Украине – в начале 2014 года он сбежал из страны, как и ряд других высокопоставленных чиновников эпохи Виктора Януковича.

Борисова называют "ореховым королем" или "ореховым феодалом" Украины – компании, близкие к Борисову, обладают одними из самых больших в государстве садов грецкого ореха и фундука.

Появился одиозный бизнесмен в пуле менеджеров Фирташа еще в 2005 году и вскоре возглавил химическое крыло его бизнеса – компанию OstChem Holding – и вошел в число директоров главной компании Group DF.

Там он работал до 2010-го. В этом году Борисов стал директором государственной компании "Укргаздобыча" – добывающего подразделения НАК "Нафтогаз Украины". Проработал в указанном кресле до 6 марта 2014-го. Уволен он был заочно, уже после того, как исчез из страны.

На сайте МВД он до сих пор указан, как лицо, находящееся в розыске по двум статьям:

– ст. 255 ч. 1 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями) – наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества;

– ст. 191 ч. 5 (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении, в особо крупных размерах или организованной группой) – наказывается лишением свободы от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.