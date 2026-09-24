Модель OnlyFans продала имя сына за 1,2 млн: теперь ребенка зовут в честь крипто-казино

Британская OnlyFans-модель Бонни Блю заявила, что продала право выбрать имя для ее новорожденного сына за £1,2 млн – около$1,6 млн. Победителем аукциона стала платформа BetBolt, работающая в сфере онлайн-гемблинга и криптоказино.

Блю сама объявила, что мальчика будут звать BetBolt, об этом также свидетельствуют данные ее собственного сайта с результатами аукциона. Однако на момент публикации нет подтверждения, что деньги действительно были перечислены или что это имя уже официально внесли в документы.

На сайте Бонни после завершения торгов BetBolt занял первое место со ставкой 1,2 млн. При этом сайт аукциона отображает сумму в долларах, тогда как сама Блю в видео назвала сумму 1,2 млн фунтов стерлингов.

Минимальная ставка составляла $10 тысяч, а каждый участник мог сделать только одну ставку. Правила аукциона предусматривали, что имя, предложенное участником с самой высокой ставкой, станет именем ребенка.

"Моего малыша зовут BetBolt"

О результатах аукциона Блю рассказала в видео, опубликованном 22 сентября. Она заявила, что торги завершились и за £1,2 млн ее ребенок получил имя BetBolt.

"Мой аукцион завершился, и за 1,2 миллиона моего малыша зовут BetBolt", – сказала Блю. Она также пошутила, что теперь ей придется выкрикивать это имя на детской площадке.

При этом сама Блю призналась, что не до конца понимает, кто стоит за BetBolt и чем именно занимается компания. Она также спрашивала, стоит ли ей связаться с победителем, поблагодарить его и будет ли BetBolt иметь какое-либо отношение к жизни ее сына.

Модель заявляла, что должна была посетить административную службу в Лондоне для официальной регистрации имени. Однако доступные публикации по состоянию на 24 сентября не содержат документа, который подтверждал бы завершение этой процедуры. Также нет подтверждения от BetBolt о перечислении £1,2 млн.

Кто еще боролся за имя ребенка

BetBolt позиционирует себя как платформа криптоказино и спортивных ставок. В целом в списке Бонни было немало других вариантов, связанных с криптовалютами, интернет-культурой и брендами.

Например, за имя Grok предложили $1,1 млн, за Clavicular – $1 млн, за PUMP THETRENCHERYA – $801 тысячу, а за Group Project – $750 тысяч. Ставка на Top G составляла $369 999, за Dogecoin – $250 тысяч, а за Solana – $30 тысяч.

То есть борьба за право назвать ребенка фактически превратилась в рекламную площадку для криптовалютных и гемблинговых проектов. В то же время по таблице на сайте Бонни Блю нельзя установить, действительно ли все указанные участники представляли соответствующие компании или бренды.

Кто такая Бонни Блю

Модель, настоящее имя которой Тиа Биллингер, стала широко известна благодаря провокационному контенту и публичным заявлениям о сексуальных экспериментах. В частности, в январе 2025 года Блю заявила, что якобы занималась сексом с 1057 мужчинами за 12 часов.

Беременность модели также сопровождалась рядом публичных скандалов. В феврале 2026 года она заявляла о так называемой "breeding mission", во время которой, по ее словам, у нее был незащищенный секс примерно с 400 мужчинами.

Теперь ее имя снова оказалось в центре внимания из-за необычного способа монетизации рождения ребенка. О проведении аукциона Блю объявила уже после родов.

По ее замыслу, люди должны были предложить собственный вариант имени и одновременно указать сумму, которую готовы за это заплатить. Для участия использовался QR-код, который вел на страницу аукциона. В правилах отмечалось, что нужно предложить уникальное имя и сделать ставку от $10 тысяч. После завершения торгов победное имя должно было стать именем ребенка.

Блю родила сына 29 августа 2026 года. Она сообщала, что ребенок появился на свет в Лондоне путем кесарева сечения.

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