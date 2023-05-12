Молдова согласилась не блокировать импорт украинского зерна после переговоров с Минагро

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский убедил Молдову отказаться от запрета на экспорт украинских зерновых.

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После дополнительных переговоров с министром аграрной политики Николаем Сольским власти Молдовы отказались от ограничений на импорт зерновых из Украины, аналогичных тем, которые ввели ряд европейских стран после провальных переговоров с украинским правительством.

"Введение ограничений на импорт ничего бы не решило. Это не привело бы ни к повышению отпускных цен для молдавских фермеров, ни к снижению себестоимости. Это решение дало бы нулевой результат", - заявил министр сельского хозяйства Республики Молдова Владимир Боля. По его словам, наоборот, Украина ввела бы ограничение на ввоз молдавской продукции, и тогда многое было бы потеряно".

Отметим, что несколько дней до этого Николай Сольский в ходе рабочего визита в Кишинев выразил несогласие с решением Молдовы ограничить импорт из Украины зерновых и масличных культур. Соответствующее заявление он сделал во время встречи со своим молдавским коллегой Владимиром Боля.

"Министр отправился в Молдову после заявлений молдавской стороны о намерении временно принять меры по импорту зерновых и масличных культур из Украины, как это ранее сделали некоторые страны ЕС. Николай Сольский выразил несогласие с подобным решением со стороны Молдавии. Он также подчеркнул, что непонятны основания для подобного решения, поскольку Украина не импортирует эти культуры в Республику Молдова", - говорится в сообщении Минагрополитики по этому поводу.

Напомним, что запрет на экспорт украинской агропродукции ранее ввел ряд стран Европейского союза. Произошло это в результате провальных переговоров с западными партнерами с участием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как сообщали СМИ, из-за бездействия Дениса Шмыгаля в переговорах с соседними странами, заблокировавшими экспорт отечественного продовольствия, и Евросоюзом, будущее украинского агросектора поставлено под угрозу. Все решения о дальнейших запретах и ограничениях принимаются без участия Украины, а замена национальных решений о запрете импорта и ограниченном транзите решением на уровне ЕС только усугубляет ситуацию для украинских фермеров.