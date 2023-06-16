Молочные объединения Украины и Польши призвали правительства своих стран содействовать свободной торговле

16 июня прошел первый польско-украинский Молочный диалог, в котором приняли участие представители польского и украинского молочного бизнеса и профессиональных объединений молочной отрасли.

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Были обсуждены проблемы внешней торговли молочной продукцией и причины участившихся в последние месяцы акций протеста на польско-украинской границе. Принято совместное обращение профессиональных объединений молочников двух стран к правительствам Республики Польша и Украине.

Арсен Дидур, исполнительный директор СМПУ:

"Мы сейчас защищаем свободу и независимость не только нашей страны. СМПУ категорически против вмешательства правительств стран в торговлю, в том числе и против создания дополнительного ветеринарного контроля. Наш транспорт стоит на границе по 2 недели и более. Это не способствует взаимопониманию. Действия правительств наших стран должны основываться на принципах демократии, свободной торговли и закона".

Агнешка Малишевская, директор Polska Izba Mleka:

"Мы хотим помогать Украине и работать для улучшения благосостояния наших фермеров, компаний и потребителей. Для нашего общего блага мы должны активизировать наши усилия. Хотим, чтобы малочисленные группы, не связанные с молочным сектором, не усложняли наше сотрудничество с украинской стороной. Если интересы молочного бизнеса не будут учтены, это может привести к печальным последствиям".