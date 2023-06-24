Мораторий на взыскание долгов с госпредприятий создает коррупционные риски, – 'Центр Разумкова'

Запрет на взыскание долгов по государственным объектам критической инфраструктуры создает коррупционные риски и угрожает национальной безопасности Украины.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Он отмечает, что в Верховной Раде третий раз пытаются протолкнуть правки к законопроекту №8316, которые позволят государственным предприятиям критической инфраструктуры не платить по счетам.

"Одобрение данного законопроекта может поставить украинскую энергетику на грань коллапса, а значит и всю обороноспособность страны. То есть, авторы законопроекта №8316 сознательно или бессознательно способствуют мечте врага относительно разрушения энергетики, которую они не могут воплотить военными методами", –подчеркнул Омельченко.

Эксперт добавил, что если на такие предприятия придут "схематозники" – они условно смогут объявлять закупку топлива или других товаров, выделять на это денежные средства, но по факту не платить за это, а списанные деньги оставлять себе.

Он подчеркнул, что в результате Украина будет иметь множество госпредприятий, которые будут находиться в долговом кризисе и вместо того, чтобы восстанавливать государство, придется искать средства на покрытие этих долгов.

"Возьмем, например, государственный "Энергоатом". Конечно, с такими правками отдельные люди смогут законно получить товары и ресурсы "бесплатно", но когда закончится война – компания окажется в глубоком долговом кризисе. Это поставит под угрозу его стабильное функционирование. Учитывая, что больше электроэнергии производится именно "Энергоатомом", то это уже вопрос национальной безопасности", – подчеркнул Омельченко.

Напомним, Рада планирует ввести мораторий на банкротство государственных объектов критической инфраструктуры.