Мусорщики спасли выигрыш на $1,15 млн: женщина собственноручно выбросила билет

Жительница города Битонто в Италии едва не потеряла лотерейный выигрыш в1 млн евро (около $1,15 млн) из-за досадной ошибки. После проверки билета в магазине она решила, что не выиграла, и выбросила его в мусор. Спасти миллионный приз помогли работники коммунальной службы, которые буквально искали билет среди отходов.

При этом женщина сама отсканировала билет в пункте продажи, пишет GamblingNews. На экране появилось сообщение"non pagabile" – "не подлежит выплате".

Счастливица ошибочно восприняла его как сообщение о проигрыше. На самом деле отметка означала, что выигрыш слишком велик для выплаты в торговой точке. За призом нужно было обратиться в центральный офис лотереи.

Не зная этого, женщина выбросила билет. Позже кто-то из членов ее семьи заметил, что выбранная комбинация 2, 4, 8, 10 и 51 полностью совпадает с выигрышными номерами. Владелица билета бросилась к контейнеру, но мусоровоз уже успел забрать отходы.

Тогда женщина обратилась в местную коммунальную компанию SANB, которая вывозит мусор. Работники быстро выяснили, куда доставили отходы с нужного маршрута, и вручную начали перебирать их в поисках лотерейного билета.

Поиски завершились успешно: билет нашли и вернули владелице. Теперь она сможет оформить выигрыш в 1 млн евро, который едва не оказался на свалке из-за неправильного толкования сообщения на экране.

По данным местных медиа, эта история уже стала одной из самых обсуждаемых в Италии. Коммунальщиков называют настоящими героями дня. А организаторы лотерей вновь напоминают игрокам: нужно внимательно проверять результаты и не спешить выбрасывать билеты, если есть сомнения относительно их статуса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США арестовали сотрудницу почтовой службы, которая вскрыла конверт с лотерейным билетом, отправленным организатору для оформления выплаты. Затем она сама получила $2600.

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