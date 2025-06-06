Мужчина из США выиграл $204 млн в лотерею: что известно о счастливчике

Счастливчик из американского штата Калифорния выиграл джекпот в одну из самых популярных в стране лотерей Powerball. Его выигрыш составил 204,5 миллиона долларов.

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Розыгрыш состоялся 31 мая, а выигрышными номерами оказались 1, 29, 37, 56, 68 и Powerball – 13. После этого джекпот был сброшен до 20 миллионов долларов, сообщили представители Powerball.

Также известно, что счастливый билет был продан в магазине 7-Eleven в городе Арлет, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса. Победитель будет иметь возможность выбрать между аннуитетной выплатой в размере 204,5 миллиона долларов (то есть получать выплаты в течение определенного количества лет) или единовременной выплатой в размере 91,6 миллиона долларов, оба варианта до уплаты налогов.

Игрок из Калифорнии стал четвертым обладателем главного приза Powerball в этом году и вторым именно из этого штата. Последний раз джекпот Powerball выигрывали 26 апреля, а в целом о предыдущих победителях известно:

18 января – игрок из Орегона выиграл 328,5 миллиона долларов;

29 марта – победитель из Калифорнии выиграл 527 миллионов долларов;

26 апреля – игроку из Кентукки достался джекпот в размере 167,3 миллиона долларов

Победитель имеет выбор между получением единовременной выплаты в размере 91,6 миллиона долларов или аннуитетизированным призом в размере $204,5 миллиона долларов (до уплаты налогов). Оба варианта предлагают ему финансовую безопасность на долгие годы.

Чтобы сыграть в Powerball, нужно приобрести билет за 2 доллара, выбрать шесть чисел (пять белых шариков от 1 до 69 и один красный Powerball от 1 до 26) или воспользоваться опцией "Быстрый выбор", где числа генерируются автоматически. Также можно добавить "Power Play" за 1 доллар для случайного выбора умножителя (не действует на джекпот). Розыгрыши Powerball проходят трижды в неделю: в понедельник, среду и субботу.

Также OBOZ.UA сообщал, что в украинской государственной лотерее пенсионер из Одессы сорвал джекпот на 590 тыс. грн. 66-летний Анатолий Исаков безошибочно спрогнозировал результаты 12-ти футбольных матчей. Выигрыш стал уже третьим джекпотом счастливчика за последние шесть лет, а секретом своего успеха пенсионер называет системный подход.

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