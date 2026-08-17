Мужчина выиграл 1 млн долларов в лотерею благодаря семье: на что победитель потратит деньги

Американец Кори Чокетт купил за 10 долларов лотерейный билет во время поездки к родственникам в Массачусетс и выиграл приз в размере 1 млн долларов. Победитель выбрал единовременную выплату в размере 650 тысяч долларов до уплаты налогов и планирует использовать деньги для будущего своих детей, а магазин, продавший билет, получит 10 тысяч долларов в качестве бонуса.

Об этом пишет Fill River Reporter. Несмотря на заявленный приз в 1 миллион долларов, Чокетт получил единовременную выплату в размере 650 тысяч долларов до уплаты налогов.

Такая разница связана с условиями выплаты лотерейного выигрыша: победителям могут предлагать выбор между заявленной суммой приза и единовременной выплатой меньшего размера. Мужчина выбрал именно единовременный денежный вариант.

Мужчина находился в Массачусетсе, поскольку приехал навестить свою семью. Именно во время этой поездки он решил приобрести лотерейный билет. Чокетт уже определился с основным назначением полученных средств. Он планирует использовать выигрыш для будущего своих детей.

Мужчина не сообщал о намерениях тратить деньги на дорогие автомобили, недвижимость или роскошный отдых. Вместо этого главным приоритетом для него стало финансовое обеспечение детей. Выигрыш стал приятной новостью не только для самого победителя.

Магазин, в котором был продан счастливый билет, получит от Лотереи штата Массачусетс бонус в размере 10 тысяч долларов. Для продавцов лотерейных билетов подобные бонусы являются дополнительным стимулом, ведь крупные выигрыши могут приносить им отдельные выплаты от организаторов лотереи.

Несмотря на то, что Чокетт уже забрал один из миллионных призов, игра еще не исчерпала свой призовой фонд. По данным лотереи штата Массачусетс, в игре оставался один приз в размере 4 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Шотландии 45-летний тренер Пол Фрейзер признал себя виновным в мошенничестве на сумму 22 644 фунтов стерлингов, то есть более 30 тыс. долларов. Мужчина собирал деньги у родителей и юных футболистов на поездку команды Hutchison Vale U16 в Испанию, однако вместо оплаты поездки потратил деньги на азартные игры.

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