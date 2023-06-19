'Мы заинтересованы в сотрудничестве': Зеленский предложил Всемирному банку возобновить работу представительства в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Он предложил Всемирному банку возобновить работу представительства в нашей стране.

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Глава государства заявил, что Украина заинтересована в сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства поздравил собеседника с избранием на должность и поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны Всемирного банка с первых дней полномасштабной агрессии России.

"Спасибо за скорую реакцию Всемирного банка на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС и сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией. В ходе разговора пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине. Мы заинтересованы в сотрудничестве", – заявил Зеленский.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности, по мобилизации международной поддержки Украины.

Зеленский отметил скорую реакцию Всемирного банка на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, а также сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой катастрофой.

Украинский лидер пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в нашей стране и выразил заинтересованность во взаимодействии во время послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз заблокировал свыше 200 млрд евро активов российского центрального банка. Об этом сообщили в ЕС после принятия 10-го пакета санкций, который требовал от банков раскрыть информацию о размере их активов.

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