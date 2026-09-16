На Богдана "Буше" наложили более 5 млн грн штрафа за рекламу онлайн-казино: что нарушил блогер

Популярному украинскому блогеру и актеру Богдану Шелудяку придется выплатить штраф в размере 5,2 млн грн . 34-летнего инфлюенсера "Буше" признали виновным в нарушении правил рекламы азартных игр.

Об этом сообщили в государственном агентстве по вопросам регулирования азартных игр и лотерей "Плейсити". Регулятор обнаружил незаконную рекламу азартных игр на странице блогера в Instagram (@bushe8), однако не уточнил, о чем именно идет речь.

"За нарушение законодательства к индивидуальному предпринимателю Богдану Шелудяку была применена финансовая санкция в размере 5,2 млн грн. Правила продвижения азартных игр четко определены Законом Украины "О рекламе" и являются обязательными для всех", – подчеркнули в "Плейсити".

Как "Плейсити" борется с "серым" гемблингом

Для динамичного игорного рынка цифровые каналы являются главным инструментом маскировки нелегальных операторов. Чтобы остановить поток пользователей в нелицензированные казино, "Плейсити" разработало и внедрило собственную систему автоматического отслеживания нелегальных веб-сайтов. В рамках борьбы с теневым сегментом регулятор сосредоточился на трёх направлениях:

блокировка веб-сайтов: официально прекращена работа более 4 100 игорных сайтов и их "зеркал";

официально прекращена работа более 4 100 игорных сайтов и их "зеркал"; удаление незаконной рекламы: на блокировку передано более 700 аккаунтов, страниц и сообществ в социальных сетях, которые распространяли запрещенную рекламу и пытались обойти государственный надзор;

на блокировку передано более 700 аккаунтов, страниц и сообществ в социальных сетях, которые распространяли запрещенную рекламу и пытались обойти государственный надзор; наказание за спам-продвижение: за нарушение действующего законодательства о рекламе азартных игр на операторов было наложено около 80 млн грн штрафных санкций.

Для оперативного выявления новых нарушений в соцсетях и на стриминговых платформах агентство дополнительно запустило открытый онлайн-инструмент для жалоб от рядовых граждан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что четверть азартных игроков в Украине имеют довольно большой опыт в гейминге – более 7 лет, а стаж свыше 10 лет имеют 20% мужчин и 5% женщин. Также каждый четвертый игрок играет в азартные игры почти ежедневно. При этом большинство респондентов начали играть еще до официального урегулирования рынка в Украине.

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