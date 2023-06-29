На Lviv urban forum представили концепцию восстановления Мариуполя

28 июня в рамках Lviv Urban Forum открыта Платформа стратегического и архитектурного моделирования. Это первый из трех проектных центров Mariupol Reborn , которые готовят всеобъемлющий план восстановления Мариуполя после деоккупации.

Видео дня

"Мариуполь цинично уничтожался русскими оккупантами. Они превратили его в руины, в город расстрелянных надежд. Но сотни тысяч мариупольцев верят в освобождение Мариуполя и хотят для него лучшего будущего. Именно поэтому, пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, мы заранее разрабатываем план возрождения города после деоккупации. На базе платформы мы будем собирать лучший мировой опыт и искать современные архитектурные решения, чтобы как можно быстрее отстроить украинский Мариуполь после деоккупации",- отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Запуск Платформы стал возможным благодаря поддержке партнеров. Львовский городской совет предоставил помещение. Компания "SCM" Рината Ахметова профинансировала ремонт и оснащение. В целом, украинский предприниматель направит на разработку плана возрождения Мариуполя $1,5 млн. Это позволит сформировать сильную экспертную команду, начать международную программу подготовки специалистов, запустить центры разработки проектов для дальнейшего привлечения инвестиций.

"Наша задача на этот год – создание устойчивой экосистемы возрождения Мариуполя: сильнейшей команды, платформ и центров экспертизы в Днепре, Львове и Европе, партнерств с европейскими городами, академиями, экспертами. SCM как генеральный партнер Mariupol Reborn также видит своей задачей разработку и публикацию кейс-стади по разработке дорожных карт возрождения разрушенных городов по принципу build back better" - утверждает директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко

Свою работу Платформа стратегического и архитектурного моделирования начала с презентации видения пространственного развития от четырех команд экспертов, привлеченных при поддержке проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". С учетом результатов диалоговых встреч с мариупольцами первые видения подходов к восстановлению Мариуполя представили нидерландский эксперт и соучредитель урбан-коалиции Ro3Kvit Фулко Трефферс, основатель образовательной платформы CANactions и руководитель архитектурного бюро Zotov&Co Виктор Зотов, украинские архи новым, а также директор урбан-бюро BigCityLab Виктория Титова.

Каждая команда предложила уникальный подход к возрождению Мариуполя. Но урбанисты одного мнения, что будущее города состоит в "развертывании" к морю. Создание новых зон отдыха на берегу и общее увеличение набережной приведет к устойчивому развитию новой экономики. По мнению архитекторов, важным компонентом является построение принципиально новых жилых кварталов и десоветизация инфраструктуры. В дальнейшем самые лучшие предложения объединят в один документ, чтобы создать мастер-план – детальную градостроительную стратегию Мариуполя.

Ознакомиться с проектами команд можно ЗДЕСЬ.