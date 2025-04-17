На рынке азартных игр появился новый тренд: что теперь выбирают игроки

Онлайн-гемблинг стремительно вытесняет офлайн-заведения благодаря технологиям и удобству для игроков. Цифровизация и мобильность определяют лидеров индустрии, а у Украины есть все шансы воспользоваться этой волной для создания сильной экономической платформы в будущем.

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Такие мысли озвучила заместитель главы Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. Современные технологии коренным образом изменяют поведение потребителей в разных сферах, и рынок азартных игр не является исключением.

Согласно мнению эксперта, главным трендом в этой индустрии стало доминирование онлайн-сегмента над офлайном. Это уже не просто временное явление – это стойкий тренд, превращающий всю отрасль. Как подчеркивает Виктория Закревская, по состоянию на 2024 год онлайн-гемблинг занимает 39% европейского рынка азартных игр.

И это не предел – уже к 2029 году ожидается, что мобильный сегмент будет составлять 67% всего онлайн-гемблинга. Основная причина – доступность через смартфоны, простота пользования и технологические инновации вроде 5G, VR, AR и live-дилеров.

В 2024 году общий доход европейского рынка составил 123,4 млрд евро, что на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них уже более 48 млрд евро приходится на онлайн-платформы. К 2025 году эта цифра вырастет до 51,1 млрд. евро. Закревская выделяет четыре главных фактора преимущества онлайн:

технологическая доступность – мобильные приложения и быстрый Интернет обеспечивают непрерывный доступ 24/7;

– мобильные приложения и быстрый Интернет обеспечивают непрерывный доступ 24/7; экономическая эффективность – отсутствие физических помещений снижает издержки операторов;

– отсутствие физических помещений снижает издержки операторов; регуляторная гибкость – онлайн-платформы легче адаптируются к законодательным ограничениям;

– онлайн-платформы легче адаптируются к законодательным ограничениям; смена привычек потребителей – поколение 18–35 лет выбирает цифровые сервисы, включая гемблинг.

Эти факторы не только определяют настоящее рынке, но и указывают направление на будущее. После легализации азартных игр в 2020 году (Закон №768-IX) Украина начала активно адаптироваться к глобальным изменениям. Как и в Европе, украинские игроки все чаще переходят в онлайн, пользуясь смартфонами.

По мнению эксперта, украинский рынок имеет потенциал ежегодного роста на 10-15% после завершения войны. Это даже более высокий показатель, чем в среднем по Европе, благодаря относительно низкой стартовой базе. Для полноценного развития рынка Украины стоит:

инвестировать в цифровую инфраструктуру;

усилить регулирование и контроль;

ориентироваться на мобильный гемблинг как на источник роста;

сохранять баланс между экономической выгодой и социальными рисками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы в случае выигрыша в интернет-казино могут не получить полную сумму выигрыша, поскольку с этих средств взимаются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор. Таким образом, организаторы должны заплатить в общей сложности 23% выигрыша в госбюджет.

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