На турнирах по CS2 изменили правила рекламы азартных игр: Valve объявила о важном решении

Во время матчей CS2 киберспортсменам запретили иметь на своих футболках логотипы сайтов, связанных соскин-гемблингом (ставками на скины – визуальный дизайн для персонажа или игровых предметов). Это станет существенным изменением правил спонсорства профессиональных игроков.

Как сообщает Gambling News Соответствующую поправку в Требования к организации турниров Counter-Strike 2 (TOR) внесла корпорация Valve. Она является разработчиком не только Counter-Strike, но и других популярных игр и крупнейшей в мире цифровой платформы для их распространения Steam.

Это затронет все уровни соревнований – от местных турниров до крупных международных ивентов. Новое правило запрещает демонстрацию логотипов или рекламу ставок на скины где-либо во время трансляции турнира, в частности:

на футболках игроков;

видеоролики спонсоров;

вывески на сцене;

любой другой экранный контент, видимый зрителям.

Кроме того, компаниям, предлагающим услуги, связанные с игровыми запасами Valve (в частности с платформами для торговли скинами или ключевыми реселлерами), запретили буду спонсорами турниров. Зато для "традиционных" гемблинговых компаний, таких как онлайн-казино и букмекерские конторы, этот запрет по-прежнему не действует, поскольку они используют реальные деньги, а не предметы Steam, и не нарушают условия соглашения компании, сообщили в Valve.

В целом Valve часто критикуют за ее связь со скин-гемблинговыми сайтами. Некоторые критики утверждают, что азартные игры со скинами в CS2 подвергают подростков игровой зависимости, а такие спонсорства часто негативно этому способствуют.

Изменение политики уже заметно повлияло на топовые команды CS2 – в частности Team Vitality, MOUZ и The MongolZ уже отказались от своих спонсоров, связанных со скин-гемблингом. Впрочем сильнее всего это может ударить по менее известным командам, которые зависели от таких партнерств значительно сильнее.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Google запретил в Украине и еще 7 новых странах рекламу наземных казино, игровых залов и офлайн-покерных турниров. Нарушение этих правил грозит мгновенной блокировкой рекламного аккаунта без предупреждения.

