Налоги от компании Cosmolot за 2023 год составляют 2,4 млрд грн

Украинские гемблинг компании в этом году обогатили бюджет страны на 10,4 млрд грн. Cosmolot входит в тройку крупнейших налогоплательщиков, составляющих 80% всех отчислений игровой сферы. Сумма налогов от компании в 2023 году достигла 2,4 млрд грн, что составляет около 25% от поступлений всей игровой сферы.

С момента легализации азартных игр в Украине компания Cosmolot демонстрирует ответственную позицию не только по вопросам уплаты лицензии и налогов и прозрачной операционной деятельности. Как экономический игрок рынка, Cosmolot выступает за всестороннюю помощь в развитии страны.

Так в 2023 году Cosmolot привлек первые иностранные инвестиции в гемблинг индустрию страны. Арнульф Дамерау – британский предприниматель и опытный инвестор выбрал компанию через открытую проукраинскую позицию Cosmolot.

"Решение инвестировать в украинский рынок очевидно для меня. Я оцениваю прозрачность, экономическую и социальную ответственность бизнеса. Ответственность Cosmolot выходит за пределы своевременно уплаченных налогов, уровень их помощи фронту оценивается миллионами гривен. Вместе мы способны более мощно развивать сферу и экономику страны, помогать армии и идти к победе Украины", – Арнульф Дамерау, главный инвестор Cosmolot.

На благотворительность и помощь армии Cosmolot направил уже более 130 млн грн.

В рамках проекта Cosmolot Airlines компания усилила несколько десятков подразделений ВСУ 50 новейшими РЕБостикими БПЛА Punisher.

Профинансировал для передачи на фронт 49 винтовок и 2 пулемета.

Cosmolot инициировал создание первой негосударственной платформы изобретателей военной техники Brave Inventors, которая подразумевает всестороннюю поддержку украинских изобретателей необходимой фронта военной техники и развитие military tech отрасли Украины.

Недавно компания анонсировала продолжение проекта Cosmolot Airlines. Владельцы компании выделяют 12,5 млн грн на изготовление предсерийной модели первого в Украине дрона БпЛА REX, отвечающего стандартам полного цикла уничтожения цели в соответствии с концепцией современной войны.