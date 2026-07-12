Налогообложение выигрышей в лотерею в Украине: сколько и кто должен платить

Украинцы, выигравшие денежные средства или любые другие активы в лотерею (а также в конкурсах, розыгрышах или рекламных акциях), должны уплатить налоги, поскольку такие доходы включаются в общий месячный доход. При этом большинству победителей не придется самостоятельно обращаться в налоговую.

Об этом сообщили в управлении Государственной налоговой службы в Полтавской области. Там подчеркнули, что победитель всегда получает выигрыш, но все отчисления производятся автоматически в момент выплаты приза.

Сколько удерживается с выигрыша

С любого выигрыша в лотерею или конкурсе удерживается 23% от общей суммы выигрыша. Сумма отчисления государству состоит из двух обязательных платежей, а именно:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18%;

военный сбор – 5%.

Кто уплачивает налоги

Гражданам не нужно самостоятельно заполнять декларации или перечислять средства в бюджет. Обязанность по начислению, удержанию и уплате налогов полностью возлагается на налогового агента:

в лотереях — это оператор лотереи;

— это оператор лотереи; в розыгрышах и промоакциях — это компания-организатор мероприятия.

Именно они удерживают налоги с выигранных средств независимо от формы и способа их выплаты.

Например: если участник выиграл в лотерею или рекламную акцию 10 000 гривен, организатор сразу удержит из этой суммы 1800 гривен (18% НДФЛ) и 500 гривен (5% военного сбора). В итоге победитель получит на свой счет или наличными 7700 гривен.

Особенности налогообложения неденежных призов

Отдельные правила действуют в отношении материальных подарков (смартфонов, бытовой техники, автомобилей или туристических путевок). В таком случае налогообложению подлежит официальная стоимость этого имущества.

Для правильного расчета налога на доходы от неденежных призов организаторы применяют специальный натуральный коэффициент, определенный Налоговым кодексом Украины, чтобы корректно пересчитать стоимость вещи в денежный эквивалент и уплатить за победителя все необходимые сборы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине до 1 апреля (конечный срок декларационной кампании) декларации подали более 630 тыс. граждан, 9,5 тыс. из них указали выигрыши, в частности, от казино. Оказалось, что некоторые чиновники, если верить декларациям, выиграли по миллиону гривен.

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