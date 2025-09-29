НАТО против России: букмекеры открыли пари на вероятность войны

Букмекеры открыли пари с названием "Военное столкновение НАТО × Россия в 2025 году?" – пользователи делают ставки на то, будет ли военное столкновение между вооруженными силами НАТО и России до 31 декабря 2025 года. Шансы на такое развитие событий игроки оценивают не очень высоко – в 16% по состоянию на 29 сентября.

Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Всего тема войны НАТО против России собрала более 148 тыс. долл. ставок.

В условиях пари отмечается, что под "военным столкновением" здесь понимаются такие события, как артиллерийские обстрелы, боестолкновения, пуски ракет , обмен огнем и прочие прямые акты применения силы между сторонами.

В то же время воздушные нарушения границ, предупреждающие выстрелы, кибератаки и столкновения без применения оружия (например, столкновение кораблей) не засчитываются как "столкновение".

На пике, 26 сентября, оценка вероятности столкновения достигала 22%. Однако после бездействия НАТО в ответ на вторжение российских самолетов в его воздушное пространство букмекеры стали меньше верить в развитие конфликта.

Самая объемная ставка (более 21,8 тыс. акций) по состоянию на 29 сентября была сделана на отсутствие военного столкновения НАТО и РФ до конца 2025 года. Такие акции торгуются на платформе по 85 центов. В то же время поставить одну акцию на начало боевых действий стоит 16 центов.

Что это за прогнозы?

Букмекерские ставки на геополитические события – не новинка, но война в Украине стала одним из обсуждаемых сценариев в беттинг-сообществе. Polymarket и другие платформы, например Kalshi, формируют коэффициенты, основываясь на аналитических данных, политических заявлениях и инсайдах от ключевых игроков мировой арены.

Следует помнить, что рынки прогнозов отражают не объективную вероятность, это скорее спекулятивные ставки. Их волатильность зависит от медийных циклов, когнитивных искажений и скоординированных кампаний по искусственному повышению или занижению рейтинга определенных кандидатов или событий.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя неделю после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31 в НАТО возникли разногласия относительно интерпретации инцидента. По данным BILD, часть стран-членов Североатлантического альянса верят, что российские самолеты "случайно" залетели в чужую страну.

