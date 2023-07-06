Национализация 'Укрнафты' позволила Минобороны снизить цены на топливо – СМИ

Благодаря подписанию новых контрактов Министерства обороны Украины с "Укрнафтой", закупочные цены на нефтепродукты для нужд армии упали до рыночного уровня, тогда как в 2022 году были значительно выше. Об этом пишет издание Enkorr, со ссылкой на анализ закупок Министерством обороны Украины в системе "Прозорро", который провели "Наші Гроші".

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"Ситуация изменилась весной этого года, когда поставщиком топлива стала "Укрнафта". В апреле 2023 г. при среднерыночной цене на летнее ДТ на уровне 44610 грн/л МОУ смогло его купить за 36900 грн/л. Эта тенденция наблюдается и сейчас. Последний договор, опубликованный в "Прозорро" 6 июня, свидетельствует о том, что ресурс военные купили за 35 459 грн/т при его рыночной цене 39 521 грн/т", - сообщает издание.

Анализ 27 контрактов на поставку дизельного горючего, обнародованных с весны 2022 года, показал, что до этого разница между стоимостью на топливо, которое контрактовали военные, и рыночными оптовыми ценами в Украине составила 19% или 11 тыс. грн/т. Согласно законодательству названия поставщиков для Министерства обороны в системе "Прозорро" не раскрываются.

Издание приводит пример, что по договору от 21 ноября 2022 г. министерство купило арктический дизель по цене 71 904 грн/т, в то время как его рыночная оптовая цена, по данным Консалтинговой группы "А-95", составляла 60 180 грн/т. По другому контракту от 15 декабря 2022 года, зимнее дизельное топливо обошлось военным в 70 999 грн/т, что на 9 024 грн/т больше рыночной цены того времени (61 976,05 грн/т).

Минобороны продолжает покупать горючее через систему "Прозорро". "Укрнафта" со своей стороны предлагает конкурентную цену, поэтому является крупнейшим поставщиком оборонного ведомства.