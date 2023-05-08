Нацкомиссия по энергетике будет разбираться с причинами дефицита средств 'Укрэнерго'

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 9 мая приступит к проведению плановой проверки соблюдения требований законодательства и лицензионных условий в сфере энергетики компании "Укрэнерго" с целью предотвращения разбалансирования финансовой устойчивости компании.

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Как отмечает НКРЭКУ, соответствующее обращение о необходимости проведения плановой проверки компания направляла дважды письмами – в феврале и марте этого года.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ установила недостаточный тариф на передачу электроэнергии для "Укрэнерго" на I квартал 2023 года, что привело к проблеме недополучения средств компанией.

В частности, компания в январе и феврале имела дефицит 20% средств на выполнение своих обязательств, ремонты и восстановление оборудования.