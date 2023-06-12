НБУ и бизнес должны выработать стратегию, как избавиться от "замороженных" российских рублей, – Забловский

Украинские компании, которые до войны имели торговые отношения со страной-агрессором, стали заложниками войны и не могут избавиться от российских рублей, замороженных на их счетах. Исправить эту ситуацию может диалог НБУ и бизнеса, который поможет найти решение – например, таким может стать одноразовое проведение операций по обмену.

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Такое мнение высказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Андрей Забловский.

"Вопрос (с замороженными рублями – Ред.) уже поднимается на уровне бизнеса, и об этой проблеме знают. Надеюсь, решения найдутся – конечно, если эти деньги были заработаны до войны, а компании работали согласно законодательству. Эти компании стали заложниками обстоятельств" , и в условиях войны не могут действительно распоряжаться своими средствами. Так что решение нужно", - убежден эксперт.

Он отметил, что подобных прецедентов в Украине не было, поэтому бизнес и власть должны провести дискуссию и совместно определить механизмы, позволяющие решить этот вопрос и дать деньгам возможность работать на благо Украины. Таким решением может стать конвертация или выпуск ценных бумаг под выкуп.

"Нужно поднимать этот вопрос, и коммуникировать напрямую с Нацбанком. Если есть решение со стороны бизнеса – вносить предложения. Все заинтересованы, чтобы это было системное решение, учитывающее интересы всех участников рынка, государства, бизнеса и т.д. Но если есть проблемы , их нужно коммуницировать, и их можно решить в рамках публично-частного диалога. Да, у нас еще не было таких прецедентов. Но у нас многое, что не было до войны прецедентов, от которых мы вынуждены были отталкиваться", - резюмировал Забловский .

Как известно, 24 февраля прошлого года НБУ запретил совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн. Поэтому бизнес просит НБУ разрешить в одностороннем и одноразовом порядке конвертировать рус./бел. рубли в гривну для того чтобы запустить средства в украинскую экономику.

Ранее президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах также призвал НБУ разрешить компаниям провести единовременную операцию по обмену рублей – поскольку деньги должны не лежать замороженными на счетах, а работать на благо украинской экономики.