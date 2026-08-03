Не понесла письмо с выигрышем: сотрудница почты присвоила чужой лотерейный билет

В США арестовали сотрудницу почтовой службы, которая, по версии следствия, присвоила чужой выигрыш в государственной лотерее. Женщина открыла конверт с лотерейным билетом, отправленным организатору для оформления выплаты, а затем сама получила по нему $2600. Ей предъявили сразу несколько уголовных обвинений.

Задержанная в штате Флорида почтальонка федеральной почтовой службы США (USPS) – Лекайша Локхарт, пишет Gambling News. Ее обвиняют в крупной краже, подаче ложного заявления на выплату приза, незаконном использовании средств связи, хищении почтовой корреспонденции и операциях с украденным имуществом.

По данным следствия, владелец выигрышного билета игры Pick 4 отправил его по почте, чтобы получить приз. До адресата конверт не дошел. После того как победитель обратился в Florida Lottery, правоохранители начали расследование.

Следователи установили, что выигрыш в размере $2600 оформили 19 июня 2026 года в офисе Florida Lottery в Майами. Во Флориде призы на сумму свыше $600 выплачивают только в официальных представительствах лотереи. Это позволило организаторам проверить документы, поданные для получения денег, и установить, кто именно обратился за выплатой.

Детективы также выяснили, что 15 июня выигрышный билет проверили в одном из магазинов Publix в Тампе. Там подтвердили, что он выигрышный.

Позже следствие вышло на сотрудницу почтовой службы. По данным Florida Lottery, во время допроса она призналась, что открыла чужое письмо, забрала билет и получила за него деньги.

Секретарь Florida Lottery Реджинальд Д. Диксон заявил, что раскрыть схему удалось благодаря совместной работе службы безопасности лотереи, Управления генерального инспектора USPS и офиса шерифа округа Бровард. "Наши игроки должны быть уверены, что каждый лотерейный выигрыш защищен благодаря надежным мерам безопасности и тщательному контролю", – подчеркнул он.

В Florida Lottery заявили, что такие расследования помогают защитить участников лотерей от мошенничества и подтверждают: попытки незаконно присвоить чужой выигрыш повлекут уголовные последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США задержали 30-летнего мужчину, которого подозревают в серии краж лотерейных билетов из магазинов. По версии следствия, он выдавал себя за сотрудника компании, надевая фирменную футболку, после чего беспрепятственно забирал билеты из торговых точек.

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