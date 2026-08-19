Не угадал одно число, но выиграл 1 млн долларов: как мужчина неожиданно сорвал лотерейный приз

Мужчина из Мэриленда (штат США) не угадал дополнительное число в лотерее Powerball, поэтому джекпот ушел от него, но за правильные пять основных чисел он получил 1 млн долларов. Сначала победитель даже не верил, что счастливый билет может быть его, однако после проверки выяснилось, что именно он стал миллионером, а магазин дополнительно получит $2500.

Об этом пишет People. Необычная история началась после одного из розыгрышей: мужчина узнал, что в Мэриленде продали выигрышный билет второго уровня, который принес владельцу $1 млн.

Первой на эту информацию обратила внимание его мать: она отправила сыну сообщение, предположив, что именно он мог приобрести счастливый билет. Впрочем, мужчина не спешил радоваться. Он знал магазин, в котором был куплен выигрышный билет, ведь регулярно там бывал, но фотография торговой точки, опубликованная вместе с сообщением о победителе, показалась ему незнакомой.

На снимке была показана правая часть магазина, тогда как мужчина обычно заходил в него с другой стороны. Поэтому он фактически отверг версию матери, однако впоследствии решил всё же проверить свои билеты. Через несколько дней мужчина воспользовался системой проверки лотерейных билетов. Один из них привлек его внимание, ведь вместо обычного результата на экране появилось сообщение с предложением обратиться в лотерею.

Когда мужчина обратился к представителям лотереи, выяснилось, что он действительно приобрел тот самый счастливый билет. При этом до главного джекпота Powerball ему не хватило всего одного числа. Он угадал все пять основных чисел, но не угадал дополнительное число Powerball. Из-за этого миллиардный джекпот ему не достался, однако комбинация все равно принесла ему приз второго уровня — $1 млн.

На момент этой истории джекпот Powerball уже приближался к огромной сумме. Перед розыгрышем 12 августа он оценивался примерно в $1 млрд, тогда как денежный вариант выигрыша составлял около $433,1 млн.

Однако для выигрыша джекпота нужно правильно угадать все необходимые числа, включая Powerball. Шансы на это крайне малы – примерно 1 к 292,2 млн. Жителю Мэриленда не удалось угадать всю комбинацию, но результат его билета всё равно оказался чрезвычайно выгодным.

Новоиспечённый миллионер уже знает, куда направит по крайней мере часть полученных средств. По его словам, в первую очередь он планирует оплатить счета. Остальные деньги, очевидно, сможет потратить на другие нужды, однако конкретные планы относительно всей суммы победитель не раскрывал.

Выигрыш принес пользу не только самому покупателю. Магазин, в котором был приобретен счастливый билет, также получит вознаграждение. За продажу выигрышного билета торговой точке предусмотрен бонус в размере $2500.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Шотландии 45-летний тренер Пол Фрейзер признал себя виновным в мошенничестве на сумму 22 644 фунтов стерлингов, то есть более $30 тыс. Мужчина собирал деньги у родителей и юных футболистов на поездку команды Hutchison Vale U16 в Испанию, однако вместо оплаты поездки потратил деньги на азартные игры.

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