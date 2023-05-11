'Нафтогаз' обвинили в разрушении рыночных отношений на газовом рынке

Из-за монопольного положения государственных компаний в Украине разрушается здоровая конкуренция на рынке природного газа, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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"Нафтогаз", как монополист, что хочет, то и делает, и повлиять на его работу почти никто не может. Захотели они сегодня – будем работать на рынке газа, будем продавать через аукционы, захотели – продавать без аукционов", - сказал Попенко.

По его словам, эта монопольная деятельность рушит любые рыночные отношения в Украине.

"Мы видим, к чему это приводит. Вот мы завтра захотели – продали по двусторонним договорам. Какая там цена? Как мы видим – очень низкая по сравнению с аукционами. Тогда вопрос: почему мы продаем условно в убыток к рыночной цене?" - подытожил. Попенко.

Напомним, "Нафтогаз" сообщил о заключении договора с частным заводом "ArcelorMittal Кривой Рог" о продаже 200 млн м3 газа. По данным участников рынка, цена составила около 11 000 грн за тыс. м3, в то время как еще месяц назад "Нафтогаз" импортировал газ из Европы по 26 000 грн за тыс. м3.

Также бывший глава Оператора Газотранспортной системы Украины Сергей Макогон сомневается в прозрачности схемы продаж "Нафтогазом" газа завода Arcelor.