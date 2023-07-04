Неприкаянная 'Укрнафта': Минобороны и Минэнерго не могут решить, кто должен управлять государственной собственностью

Министерство обороны Украины не может в военное время управлять активами ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые были отчуждены в его пользу, и пытается передать их Министерству энергетики Украины. Но ведомство не готово к этому, ведь уже контролирует ООО "Оператор ГТС Украины".

Видео дня

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на ответ Министерства энергетики Украины на депутатский запрос нардепа Алексея Кучеренко.

Так, согласно ответу Минэнергетики, Министерство обороны решило, что не может в военное время руководить ранее переданными оборонному ведомству предприятиями, потому что это означает отрывать от работы ограниченный человеческий ресурс. Министерство обороны считает целесообразным передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" в управление именно Министерству энергетики Украины.

В то же время, Министерство энергетики в своем ответе народному депутату настаивает на том, что подобная передача может содержать признаки нарушения статьи 23 Закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 Закона Украины "О рынке электрической энергии" относительно независимости оператора газотранспортной системы и независимости оператора системы передачи .

Дело в том, что обе статьи напрямую запрещают одному владельцу управлять или владеть одновременно предприятиями, производящими, добывающими природный газ или электроэнергию, и компаниями, которые транспортируют электричество или "голубое топливо".

Но министерству энергетики переданы полномочия управления корпоративными правами государства в АО "Магистральные газопроводы Украины" и ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго". При этом АО "МГУ" является единственным участником ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

ПАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" выполняют функции по транспортировке электроэнергии и природного газа. Как поясняют в ведомстве, передача в управление Минэнергетики активов ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" нарушит статьи 23 Закона Украины "О рынке природного газа" и статьи 32 Закона "О рынке электрической энергии".