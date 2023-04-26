Несмотря на войну и давление на бизнес "Смарт-Холдинг", находит инвесторов для восстановления Украины.
У крупных иностранных инвесторов не было и нет никаких вопросов к репутации или корпоративному управлению группы компаний "Смарт-холдинг". Об этом во время пресс-конференции "Смарт-Холдинга" заявил генеральный директор Smart Urban Solutions Роман Емец.
По его словам, несмотря на войну, компания вела поиск поддержку крупных инвестиционных иностранных компаний, которые планируют прийти на рынок Украины.
"Буквально вчера у меня был еще один разговор, в котором уже участвовали два больших мировых банка, крупнейшая архитектурная компания в мире. И мы говорили с ними не просто о восстановлении каких-либо объектов, а об восстановлении кварталов или маленьких украинских городов. Мы планируем на базе наших возможностей создать по меньшей мере три больших индустриальных парка в Украине", - сообщил директор компании.
Также благодаря перераспределению "Смарт-Холдингом" средств из эффективных бизнесов на дотационные компании продолжала платить заработную плату всем сотрудникам Smart Urban Solutions и перемещать людей в спокойные регионы, добавил Роман Емец.