Несмотря на войну и давление на бизнес 'Смарт-Холдинг', находит инвесторов для восстановления Украины.

У крупных иностранных инвесторов не было и нет никаких вопросов к репутации или корпоративному управлению группы компаний "Смарт-холдинг". Об этом во время пресс-конференции "Смарт-Холдинга" заявил генеральный директор Smart Urban Solutions Роман Емец.

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По его словам, несмотря на войну, компания вела поиск поддержку крупных инвестиционных иностранных компаний, которые планируют прийти на рынок Украины.

"Буквально вчера у меня был еще один разговор, в котором уже участвовали два больших мировых банка, крупнейшая архитектурная компания в мире. И мы говорили с ними не просто о восстановлении каких-либо объектов, а об восстановлении кварталов или маленьких украинских городов. Мы планируем на базе наших возможностей создать по меньшей мере три больших индустриальных парка в Украине", - сообщил директор компании.

Также благодаря перераспределению "Смарт-Холдингом" средств из эффективных бизнесов на дотационные компании продолжала платить заработную плату всем сотрудникам Smart Urban Solutions и перемещать людей в спокойные регионы, добавил Роман Емец.