Несовершенные изменения на рынке тока приведут к увеличению долгов перед 'зеленой' энергетикой – ICIS

Ситуация с многомиллиардной задолженностью перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины будет ухудшаться из-за несовершенных изменений на рынке электроэнергии, утвержденных решением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Об этом говорится в аналитической статье агентства ICIS, которое напоминает, что в последние годы выплаты предприятиям "зеленой" энергетики были проблематичными, что привело к накоплению большой задолженности, а на рынке электроэнергии продолжают действовать ценовые ограничения.

"Поднят потолок (цены – ред.) до 7,2 грн/кВт-ч в час пик (19-23:00), но нижний порог очень низкий, на уровне 0,01 грн/кВт-ч, что создает риск дальнейшего накопление долга", - отмечают в агентстве.

По их информации, в частности, из-за такой ситуации значительную часть средств недополучит государственный "Гарантированный покупатель", который также не получает достаточный объем компенсации со стороны "Укрэнерго" из-за заниженного тарифа на передачу.

"Большая часть долгов была выплачена до вторжения, но после начала войны снова начало накапливаться, колеблясь на сегодня на уровне около 500 миллионов евро", - уточняют в ICIS. Кроме того, Андрей Конеченков, председатель правления "Украинской ветроэнергетической ассоциации" отметил, что поднятие тарифа на транспортировку электроэнергии может позволить "Укрэнерго" компенсировать часть убытков.

Как сообщалось, недоплата госпредприятия "Гарантированный покупатель" производителям "зеленой" электроэнергии в Украине в июне достигла почти 60%, поскольку уровень расчетов составляет лишь 42,3%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.

Нацбанк отмечает, что из-за недополучения доходов, повреждения и потери мощностей ряд компаний "зеленой" энергетики не способны обслуживать свои долги.