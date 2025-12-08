Netflix снимает драму о самом богатом казино Вегаса: что известно
Стриминговый сервис Netflix заказал новый восьмисерийный драматический сериал о современной индустрии казино в Лас-Вегасе. Участие в громком релизе примут одни из самых известных создателей историй об азартных играх – Мартин Скорсезе, Брайан Коппельмана и Дэвида Левиена.
Проект уже получил "зеленый свет" на производство, но пока остается без названия. Netflix официально подтвердил, что шоу находится на стадии активной разработки.
Сериал про казино на "Нетфликс": что известно, а что – еще нет
Известно:
- формат – 8 серий.;
- жанр – криминальная драма о казино-индустрии настоящего;
- сериал хотят снять в стиле "новый Вегас" с акцентом на политику, деньги, власть и сложную современную экосистему азартных игр.
Пока неизвестно:
- название сериала;
- актерский состав;
- дата выхода на стриминге.
О чем будет сериал Netflix про казино
Сюжет сосредоточен на Роберте "Бобби Реди" Редмене – президенте самого успешного и самого прибыльного отель-казино современного Лас-Вегаса. Главный герой маневрирует в политических интригах, бизнесовой борьбе и закулисном соперничестве за контроль над городом, которое лишь создает иллюзию блеска и безопасности.
Платформа обещает, что сериал погрузит зрителей в мир высоких ставок, скрытых союзов, коррупции и новой эпохи игр, где старые методы выживания больше не работают.
Кто работает над проектом
- Брайан Коппельман и Дэвид Левиен – шоураннеры, сценаристы и исполнительные продюсеры. Они известны благодаря проектам "Миллиарды", "Шуллеры", "На подъеме", "Тринадцать друзей Оушена".
- Мартин Скорсезе – исполнительный продюсер через Sikelia Productions. Его имя прочно связано с Вегасом с тех пор, как он создал культовое "Казино" (1995).
- Среди других продюсеров – Джули и Рик Йорн, Пол Шифф, Бет Шахтер. Все трое уже пересекались в работе над сериалом "Винил" и нереализованной экранизацией "Зима Фрэнки Машины". Шахтер также работала над "Миллиардами" и "На подъеме."
Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Лас-Вегас наращивает доходы казино, даже несмотря на спад туризма. Город теряет в количестве посетителей, но компенсирует это расходами более состоятельных гостей.
