Netflix снимает драму о самом богатом казино Вегаса: что известно

Стриминговый сервис Netflix заказал новый восьмисерийный драматический сериал о современной индустрии казино в Лас-Вегасе. Участие в громком релизе примут одни из самых известных создателей историй об азартных играх – Мартин Скорсезе, Брайан Коппельмана и Дэвида Левиена.

Проект уже получил "зеленый свет" на производство, но пока остается без названия. Netflix официально подтвердил, что шоу находится на стадии активной разработки.

Сериал про казино на "Нетфликс": что известно, а что – еще нет

Известно:

формат – 8 серий .;

.; жанр – криминальная драма о казино-индустрии настоящего;

сериал хотят снять в стиле "новый Вегас" с акцентом на политику, деньги, власть и сложную современную экосистему азартных игр.

Пока неизвестно:

название сериала;

актерский состав;

дата выхода на стриминге.

О чем будет сериал Netflix про казино

Сюжет сосредоточен на Роберте "Бобби Реди" Редмене – президенте самого успешного и самого прибыльного отель-казино современного Лас-Вегаса. Главный герой маневрирует в политических интригах, бизнесовой борьбе и закулисном соперничестве за контроль над городом, которое лишь создает иллюзию блеска и безопасности.

Платформа обещает, что сериал погрузит зрителей в мир высоких ставок, скрытых союзов, коррупции и новой эпохи игр, где старые методы выживания больше не работают.

Кто работает над проектом

Брайан Коппельман и Дэвид Левиен – шоураннеры, сценаристы и исполнительные продюсеры. Они известны благодаря проектам "Миллиарды", "Шуллеры", "На подъеме", "Тринадцать друзей Оушена".

– шоураннеры, сценаристы и исполнительные продюсеры. Они известны благодаря проектам "Миллиарды", "Шуллеры", "На подъеме", "Тринадцать друзей Оушена". Мартин Скорсезе – исполнительный продюсер через Sikelia Productions. Его имя прочно связано с Вегасом с тех пор, как он создал культовое "Казино" (1995).

– исполнительный продюсер через Sikelia Productions. Его имя прочно связано с Вегасом с тех пор, как он создал культовое "Казино" (1995). Среди других продюсеров – Джули и Рик Йорн, Пол Шифф, Бет Шахтер. Все трое уже пересекались в работе над сериалом "Винил" и нереализованной экранизацией "Зима Фрэнки Машины". Шахтер также работала над "Миллиардами" и "На подъеме."

