"Неужели это правда?" Супруги сорвали джекпот и сразу уволились с работы

Жители австралийского Брисбена стали владельцами джекпота в 40,7 млн австралийских долларов (более 26 млн долларов США) в лотерее. После звонка от организаторов розыгрыша супруги сначала не поверили в свою удачу, а уже через несколько минут приняли решение, которое называют главным изменением в своей жизни – больше не выходить на работу.

Победителями стали муж и жена среднего возраста из района Кенмор в Брисбене, пишет News.com.au. Они приобрели билет PowerHit QuickPick через официальное приложение The Lott.

Этот тип билета позволяет автоматически выбрать все возможные варианты чисел, поэтому, кроме главного приза первой категории, их билет еще 19 раз попал во вторую категорию выигрышей. Именно поэтому общая сумма выплаты составила 40 724 820,55 австралийского доллара.

По словам мужчины, когда представитель лотереи сообщил о выигрыше, он сначала решил, что это чья-то шутка. Жена призналась, что буквально за несколько минут до звонка сама пошутила: "Может, это The Lott звонит?".

После подтверждения выигрыша супруги заявили, что их трудовая карьера завершена. "Мы погасим ипотеку, поможем детям и семье. А что касается работы – мы закончили. Недавно как раз говорили, что в жизни должно быть что-то большее, чем работа. Теперь у нас есть такая возможность", – рассказал победитель.

Счастливый билет стал единственным в стране, угадавшим все числа в розыгрыше Powerball Draw 1575, который состоялся 23 июля. Победными стали числа 7, 11, 12, 18, 27, 30 и 34, а номер Powerball – 16. Это был первый выигранный главный приз Powerball почти за месяц – предыдущий джекпот в 40 млн австралийских долларов достался жителю Канберры еще 25 июня.

Австралийская Powerball остается одной из самых популярных лотерей страны. После изменения формата в 2018 году вероятность выиграть главный приз составляет примерно 1 к 134,5 млн, что делает такие победы исключительно редкими.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Ирландии появился уже 16-й лотерейный миллионер с начала 2026 года. Игрок из Дублина выиграл главный приз Daily Millions в размере 1 млн евро, приобретя билет онлайн накануне розыгрыша.

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