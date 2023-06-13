Независимый поставщик призвал Регулятора не вводить ручную регулировку на рынке электроэнергии

Независимый поставщик электроэнергии небытовым потребителям Trade Energy Solution обратился в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с предложением не вводить ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня. Об этом говорится в письме Trade Energy Solution к НКРЭКУ.

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"Установление граничных цен не соответствует европейским принципам ведения бизнеса и развитию конкуренции на любом рынке, в том числе и на рынке электрической энергии", - говорится в нем.

Отмечается, что искусственное ценообразование на разных сегментах рынка электрической энергии приводит к негативным последствиям.

Кроме того, ранее компания положительно оценила решение НКРЭКУ об отмене предельных цен на рынке электрической энергии, поскольку это дает шанс рынку избавиться от влияния крупных игроков и позволяет ценам на электроэнергию формироваться с учетом экономических рычагов. Также отмена ценовых ограничений позволит импортировать электроэнергию в необходимых объемах.

"ООО "ТЕС" предлагает не вводить с 30 июня 2023 года ручное регулирование на электрическую энергию, а дать возможность украинскому рынку быть конкурентным", - подытожили в письме. Напомним, недавно НКРЭКУ одобрила проект постановления о новых предельных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в действие с 30 июня.