Нидерланды сразятся со Швецией: букмекеры дали прогноз на победителя матча ЧМ-2026

В центральном матче 10 игрового дня Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют представители группы F Нидерланды и Швеция. По мнению букмекеров, фаворитами матча 2 тура являются "оранжевые", на победу которых действует коэффициент 1.76. Для шведов же он установлен на уровне 4.50.

На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 3.89. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "сине-желтых".

Впрочем, самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него установлен коэффициент 6.80. А кроме того:

1:0 (победа Нидерландов) – 7.40;

2:1 (победа Нидерландов) – 8.00.

2:0 (победа Нидерландов) – 8.90.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счет 4:4. Для него действует коэффициент 351.00.

Игра состоится 20 июня. Начало – 20:00 по Киеву.

В 1 туре Нидерланды сыграли вничью со сборной Японии – 2:2.

Шведы же одолели Тунис со счетом 5:1.

Таким образом, в турнирной таблице Шведы идут на 1 месте, имея 3 очка. Нидерланды с 1 пунктом делят 2-3 место с японцами.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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