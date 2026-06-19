Нидерланды сразятся со Швецией: букмекеры дали прогноз на победителя матча ЧМ-2026
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В центральном матче 10 игрового дня Чемпионата мира по футболу-2026 сыграют представители группы F Нидерланды и Швеция. По мнению букмекеров, фаворитами матча 2 тура являются "оранжевые", на победу которых действует коэффициент 1.76. Для шведов же он установлен на уровне 4.50.
На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 3.89. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "сине-желтых".
Впрочем, самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него установлен коэффициент 6.80. А кроме того:
- 1:0 (победа Нидерландов) – 7.40;
- 2:1 (победа Нидерландов) – 8.00.
- 2:0 (победа Нидерландов) – 8.90.
Наименее же вероятными букмекерам видятся счет 4:4. Для него действует коэффициент 351.00.
Игра состоится 20 июня. Начало – 20:00 по Киеву.
В 1 туре Нидерланды сыграли вничью со сборной Японии – 2:2.
Шведы же одолели Тунис со счетом 5:1.
Таким образом, в турнирной таблице Шведы идут на 1 месте, имея 3 очка. Нидерланды с 1 пунктом делят 2-3 место с японцами.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.
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