"Никс" или "Сперс"? На кого ставят букмекеры в финале НБА

По мнению букмекеров, победителем НБА сезона 2025/26 станет "Нью-Йорк Никс". Для этой команды действует коэффициент 1.19, тогда как для их соперников по финалу сезона – "Сан-Антонио Сперс" – 4.15.

В настоящее время команды провели уже 2 игры финальной серии. Победителем обеих стали "Никс" – несмотря на то, что проходили они на площадке "Сперс":

первый матч "Нью-Йорк" выиграл со счетом 105:95;

второй – 105:104.

Следующие 2 матча пройдут в Нью-Йорке 9 и 11 июня. В случае победы и в них "Никс" местная команда станет чемпионом лиги.

И шансы на это есть. Так, по данным vbet, в третьем матче серии "Никс" являются явными фаворитами:

на их победу действует коэффициент 1.76;

на победу "Сперс" установлен коэффициент 2.06.

Начало матча – 9 июня в 3:30 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сборная Украины по футболу не считается фавориткой на победу в Группе 2 Лиги В Лиги наций. Для нашей команды букмекеры установили второй коэффициент из всех сборных, попавших в группу.

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