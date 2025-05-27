Никто не верит угрозам Трампа? Букмекеры оценили шансы на новые санкции США против России

Букмекеры не верят в то, что президент США Дональд Трамп в скором времени реализует свои угрозы и инициирует введение дополнительных санкций против России. Вероятность, что новые ограничения появятся до 1 июня оценивают всего в 16%.

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Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Для сравнения: еще в начале мая-2025 в введение санкций верили 58% прогнозистов, однако позже уверенность букмекеров начала падать и не вернулась к прежнему уровню даже после заявлений самого Трампа о санкциях.

Мнение букмекеров не изменила и информация WSJ о том, что Трамп якобы может ввести новые санкции против России на этой неделе. Источники издания заявили, что глава Белого дома разочарован ударами РФ по Украине и тем, что мирный процесс идет слишком медленно. В то же время, говорят собеседники журналистов, решение о санкциях еще не принято.

Тем временем, участники рынка ставок все же не считают, что санкций вообще не будет. Например, вероятность введения ограничений в июле-2025 оценивается уже в более серьезные 47%.

По данным СМИ, если все же президент США решит, что ограничения в отношении РФ необходимы, то они будут включать в первую очередь банковские санкции. Кроме того, в Белом доме, вероятно, обсуждают и другие варианты давления на российского диктатора Владимира Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, на третий день массированных обстрелов мирных украинских городов Трамп сказал, что недоволен Путиным, ведь он обстреливает города и убивают людей безо всякой причины. Президент Штатов подтвердил, что рассматривает введение новых санкций против России.

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