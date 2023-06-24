НКРЭКУ должна отойти от ручного регулирования цен, для этого существует рынок – Кучеренко

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко присоединился к открытому обсуждению установления предельных цен (прайс-кепов – ред.) на рынке электроэнергии, предложенного НКРЭКУ.

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Он считает, что Украина уже давно должна была отойти от ручной установки ценовых ограничений на основании субъективных факторов.

"Прайс-кепы – это экономическая категория и определение этого ценового баланса между потребителями в разных отраслях и производителями электроэнергии – это задача сверхсложная в ручном режиме. Именно для того рынок и вводится, ведь в ручном режиме тяжело это посчитать", – отметил народный депутат.

Кучеренко обратил внимание, что более трех с половиной лет Нацкомиссия в ручном режиме пытается урегулировать рынок электроэнергии.

Он добавил, что если и предлагать определенные ценовые рамки, то они должны тщательно прорабатываться.

"Моя позиция сегодня за либерализацию, то есть за отмену прайс-кепов. Ничего смертельного от этого не будет", – говорит нардеп.

Напомним также, что глава Оператора рынка Александр Гавва выступил за приведение граничных цен на электроэнергию к европейским нормам.