НКРЭКУ нашла ряд нарушений в деятельности 'Укрэнерго' за 2022 год

Нацкомиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрела вопрос об итогах плановой проверки соблюдения НЭК "Укрэнерго" и соблюдения требований законодательства в сфере функционирования рынка электрической энергии, говорится в сообщении Комиссии.

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Было установлено, что оператор системы передачи допустил нарушение требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электроэнергии и лицензионных условий осуществления хоздеятельности по передаче электричества. Так, НКРЭКУ выделила следующие существенные нарушения:

"Укрэнерго" не подписала с ГП "Гарантированный покупатель" акты приемки-передачи услуги по обеспечению увеличения доли производства электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за период с сентября по декабрь 2022 года;

Наличие задолженности по возмещению за неотпущенную электроэнергию производителями, которым установлен "зеленый" тариф, в результате выполнения команд диспетчера на уменьшение нагрузки в течение 2019-2020 годов;

Кроме того, компания не обеспечила проведение аудита работы системы управления рынком, не указала на официальном сайте информацию о соблюдении общих и гарантированных стандартов качества услуг за 2022 год, а также допустила значительные перерасходы на командировку руководства и других сотрудников предприятия.

На момент рассмотрения 5 июля акта о проверке регулятором в "Укрэнерго" сообщили, что уже приступили к устранению указанных нарушений. Учитывая это, НКРЭКУ вынесла решение предостеречь НЭК "Укрэнерго" относительно недопущения в дальнейшем несоблюдения требований нормативно-правовых актов.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" накопило задолженность перед предприятием "Гарантированный покупатель" в размере более 21,5 млрд грн. Это послужило причиной накопления критического уровня долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины. Недоплата в июне достигла почти 60%, что является самым низким показателем с февраля текущего года.